Андрей Воробьев: более 300 наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в регионе с начала года
Губернатор Воробьев рассказал, как получить подарочный набор для новорожденного
Фото: [Медиасток.рф]
Свыше 300 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» вручили в регионе с начала этого года. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Чтобы получить набор «Я родился в Подмосковье!», ребенок должен родиться и быть зарегистрирован в Московской области. При рождении двойни или тройни подарки выдаем на каждого ребенка», - рассказал губернатор.
Оформить получение набора можно в родительном доме. Вместо него доступна выплата в размере 20 тыс. руб.
Ранее губернатор Воробьев рассказал о планах по строительству детсадов в регионе.