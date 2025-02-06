Андрей Воробьев: более 300 наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в регионе с начала года

Губернатор Воробьев рассказал, как получить подарочный набор для новорожденного

Губернатор Воробьев

Фото: [Медиасток.рф]

Свыше 300 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» вручили в регионе с начала этого года. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы получить набор «Я родился в Подмосковье!», ребенок должен родиться и быть зарегистрирован в Московской области. При рождении двойни или тройни подарки выдаем на каждого ребенка», - рассказал губернатор.

Оформить получение набора можно в родительном доме. Вместо него доступна выплата в размере 20 тыс. руб.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о планах по строительству детсадов в регионе.

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