Андрей Воробьев: более 32 тысяч детей получили помощь в центре имени Рошаля с момента открытия

«В 2021 году вместе с Татьяной Алексеевной мы закладывали первый камень Центра, а спустя три года — это уже полностью функционирующая клиника, где заботятся о детях не только из Подмосковья, но и со всей страны. Здесь собраны все направления медпомощи — 28 профилей, а сам центр стал координатором всех детских медучреждений региона», - отметил губернатор.