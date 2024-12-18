Андрей Воробьев: более 32 тысяч детей получили помощь в центре имени Рошаля с момента открытия
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Тридцать две с половиной тысячи детей получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля с момента его открытия четыре месяца назад. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Во вторник глава региона вместе с зампредом Правительства РФ Татьяной Голиковой и руководителем Минздрава России Михаилом Мурашко посетил флагманское медучреждение.
«В 2021 году вместе с Татьяной Алексеевной мы закладывали первый камень Центра, а спустя три года — это уже полностью функционирующая клиника, где заботятся о детях не только из Подмосковья, но и со всей страны. Здесь собраны все направления медпомощи — 28 профилей, а сам центр стал координатором всех детских медучреждений региона», - отметил губернатор.