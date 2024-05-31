Андрей Воробьев: более 60 тысяч упаковок бесплатного мороженого подготовили для детей в парках Подмосковья

Более шестидесяти тысяч упаковок мороженого подготовили в Подмосковье для раздачи детям в парках в честь Дня защиты детей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже завтра — День защиты детей. По традиции подготовили для ребят более шестидесяти тысяч упаковок мороженого, чтобы раздать его в шестидесяти парках Подмосковья», - сообщил глава региона.

Он отметил, что в рамках празднования в парках области будут работать аниматоры и аквагримеры, пройдут творческие мастер-классы и спортивные состязания.

К примеру, в парке «Пехорка» в Балашихе организуют интерактивные площадки «Маленький театр кукол», IT центр «Компас», «Орден Феникс». В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдут квесты, пленэр у пруда, танцевальные и анимационные программы, мастер-классы по дзюдо и шахматам.