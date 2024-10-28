Андрей Воробьев: более двух тысяч учителей привлекли в школы Подмосковья в этом году

В 2024 году в подмосковные школы привлекли более 2,3 тысячи учителей. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами муниципалитетов.

«У нас больше одного миллиона школьников, поэтому все, что касается строительства, капремонта школ и, особенно их наполнения кадрами, оборудованием остается приоритетом. Очень важно предоставлять детям качественное образование. Мы строим большие учебные комплексы, а это весьма сложная система управления. Поэтому необходимо и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что в прошлом году региону удалось показать высокие результаты по олимпиадам и ЕГЭ. По его словам, важно продолжить эту работу и в этом году.

С начала учебного года в Подмосковье открыли 39 новых школ, рассчитанных в общей сложности на 38 тысяч мест. Например, в Лобне появился инженерно-технический лицей «Авиатика», в Щелкове — Медвежье-Озерская школа № 19 им. Героя Российской Федерации О. Г. Ильина и так далее.

В регионе также уже прошел школьный этап олимпиады, который стал самым массовым за последние годы. В нем приняли участие около 470 тысяч детей, что на 17% больше, чем годом ранее. До конца ноября продлится муниципальный этап состязаний.

В ходе встречи участники также обсудили привлечение кадров в образовательные учреждения. Этому способствуют меры поддержки учителей. Среди них — компенсация за аренду жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и так далее. Подробнее о них можно узнать здесь.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес рассказала, что в 2025 году в регион планируется привлечь лучших выпускников российский вузов и учителей.

«Это 50 молодых специалистов педагогических вузов, имеющих высокий рейтинг — Государственный университет просвещения, РГПУ им. А. И. Герцена, Московский педагогический государственный университет, ГГТУ, ГСГУ. А также выпускники технических вузов, прошедшие дополнительную переподготовку по педагогическим специальностям — Санкт-Петербургский политехнический университет, МФТИ», — сообщила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.