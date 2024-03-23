Андрей Воробьев: Более ста специалистов МЧС России продолжают разбирать завалы в Крокусе
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что прошли уже почти сутки с начала теракта. Специалисты МЧС России продолжают разбирать завалы в концертном зале и тушить оставшиеся очаги пожара.
«Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям», — подчеркнул глава региона.
Отмечается, что спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы. Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести.
«В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию», — заявил Андрей Воробьев.