Десятки семей, воспитывающих детей-инвалидов, в Губкинском остались фактически без реабилитационной поддержки, сообщил muksun.fm. Ситуация в городе складывается критическая: в редакцию Муксун.fm обратилась Татьяна, мама ребенка-инвалида, описавшая тупик, в котором оказались десятки семей.

Мама по имени Татьяна рассказала Муксун.fm, что после закрытия частного «Семицветика» единственным доступным центром остается «Гармония», где очередь растянулась на полтора года, а на занятия отведен жесткий лимит — всего 20 дней в год.

До этого в Губкинском работал частный центр «Семицветик». Как уточнила Татьяна, 14 сентября его руководитель лично сообщила родителям о прекращении работы.

Пациентов перевели в государственный центр «Гармония», недавно открывшийся в новом современном корпусе. Но записаться туда, по словам мамы, невозможно — скриншоты переписки есть в распоряжении редакции. Вдобавок родители столкнулись с новыми правилами.

«Нам сказали, что после января наши дети смогут получать услуги в центре всего 20 дней в году», — добавила женщина.

В центре «Гармония» ситуацию подтвердили, отметив «неутешительную тенденцию» роста числа детей.

«На ноябрь и декабрь записались 54–60 детей. Это 10 человек на одного специалиста в день», — сообщили в центре «Гармония».

Департамент социальной защиты населения ЯНАО направил официальный ответ, пояснив, что лимит в 20 дней предусмотрен федеральными стандартами.

Ранее сообщалось, что для жителей Подмосковья с инвалидностью закупили более 14 тысяч путевок.