Жители Тюмени сравнили октябрьские счета за коммуналку с платежками, полученными год назад. По мнению горожан, что сильнее всего подорожала вовсе не отопление, не электричество и не капремонт, а холодная вода: водоснабжение выросло сразу на 34%, водоотведение — на 30%, сообщил nashgorod.ru.

Для наглядности местные жители прилагают фото коммунальных счетов за однокомнатную квартиру за 2025 и 2025 год. Суммы в платежках с разницей в один год существенно отличаются, как и их итоговая стоимость.

«Общая сумма за ЖКХ за октябрь 2026 года почти на одну тысячу рублей стала больше. И это при учете того, что месяц был теплым — на всю квартиру работала лишь одна батарея, остальные были перекрыты. Если бы не было счетчиков тепла, то сумма в платежке была намного больше», — сетует тюменка.

Горожане отмечают, что октябрьский рост тарифов на воду является необоснованным, и задают множество вопросов губернатору Тюменской области Александру Моору о качестве воды.

«Тоже сравнивала полученные в ноябре коммунальные счета с прошлым октябрем — плюс 1500 рубликов», — отмечает Ксения в сообществе «Тюмень с огоньком».

В департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, в свою очередь, объясняют, что рост коммунальных платежей обусловлен работами по модернизации сетей. Помимо обновления теплосетей, ведется и работа по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. В планах властей — строительство новой нитки водовода от Велижанского водозабора, которая позволит увеличить подачу воды до 135–140 тысяч кубометров в сутки. По предварительным данным, на полную мощность новая ветка заработает в 2028 году.

«Почему из кранов в наших домах с лета течет вода не пригодная для использования? Получается, мы платим в двойном размере — за воду по тарифу и за чистую воду в магазине, так как из крана не пригодна вода для хозяйственных нужд и употребления», — отметили подписчики.

Кроме того, в действующие тарифы ЖКУ заложены расходы на зарплату персонала. При этом, по словам Евгения Карташкова, даже с учетом повышения действующие ставки остаются ниже экономически обоснованных.

Ранее сообщалось, что более ₽92 млрд предусмотрели в проекте бюджета Подмосковья на развитие ЖКХ в 2027 году.