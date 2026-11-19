Татарстан входит в число ведущих «молочных регионов» страны, но производители всерьез обеспокоены. В магазинах молочная продукция продолжает дорожать, тогда как сырье у фермеров закупают по ценам, которые едва окупают расходы. Эксперты рассказали, как складывается экономика этого рынка, сообщил inkazan.ru.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова перечислила основные статьи расходов фермеров: корма, электроэнергия, топливо, зарплаты, ветеринарное обслуживание, а также содержание помещений и оборудования.

«Если производитель получает цену, которая формально покрывает текущие расходы, но не позволяет инвестировать в модернизацию и воспроизводство стада, в долгосрочной перспективе такая модель становится неустойчивой», — заявила эксперт Inkazan.

Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия», в беседе с Inkazan подсчитала: на корма уходит 45–55% себестоимости сырого молока. Еще 15–20% составляют амортизация ферм, доильных залов, техники и самого стада.

Оплата труда доярок, зоотехников и других специалистов, по оценке эксперта, занимает порядка 10–15%. Примерно столько же — электроэнергия, топливо, ветеринарные препараты и средства для обслуживания оборудования. Дополнительным грузом становятся кредиты: они способны добавить к себестоимости еще 5–10%.

Ранее сообщалось, что подмосковные фермеры решили вывести первого в регионе хайнака.