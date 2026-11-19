Православные верующие 20 ноября 2026 года вспоминают святого мученика Феодота Анкирского, а в народном календаре эта дата известна как Федотов день — о традициях, приметах и запретах пятницы рассказывает aif.ru , основываясь на церковном и народном календарях.

На Руси про этот день говорили: «Феодот лед ведет» — к 20 ноября обычно окончательно вставал лед и открывался санный путь. Считалось также, что святой покровительствует рукодельницам и всем, кто любит создавать красоту своими руками.

В церковной истории Феодот известен как человек редкого милосердия и тихого мужества. Он жил в III веке в Анкире (нынешней Анкаре), держал корчму, но за шумными буднями трактира скрывал глубокую веру, молитву и дар исцелять больных прикосновением рук. Когда император Диоклетиан развернул жестокие гонения на христиан, Феодот не побоялся превратить свою гостиницу в убежище: бесплатно кормил гонимых, прятал их от властей и тайно устраивал там богослужения, за что принял мученическую смерть.

С особым вниманием 20 ноября наблюдали за природой:

Если снег плотно прилегал к стенам домов, летом ждали скромного урожая.

Беспокойные круги птиц в небе предвещали скорый снегопад.

Если домашние животные подолгу спали, готовились к затяжным морозам.

Чтобы провести пятницу гармонично, предки старались поменьше лениться и не грызть себя за прошлые промахи. В этот день хорошо садиться за рукоделие или творчество, принимать важные жизненные решения, подкармливать зимующих птиц, а за столом придерживаться правил пятничного поста.