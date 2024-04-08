Андрей Воробьев: «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля

«Двадцать седьмое апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а «День добрых дел». Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», - сказал губернатор.

В общей сложности в акции смогут принять участие около 1,1 миллиона ребят. Вместе с учителями они выберут, какой вид деятельности им ближе. Одни будут сажать деревья, другие — приводить в порядок общественные территории, третьи — развешивать кормушки для птиц. Кто-то из ребят сможет заняться организацией массовых мероприятий и экскурсий.

«Важно, чтобы активности в этот день проходили в удобных, а, самое главное, интересных для детей форматах. Ну и, конечно, ко всем мероприятиям могут присоединиться родители», - отметила глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе.

К примеру, учащиеся Гимназии Подольских курсантов приведут в порядок территории мемориалов, школьники из Физтех-лицея проведут экологическую ярмарку, ребята из Гимназии №17 Королева организуют спортивные мероприятия.

Программа запланирована и в парках Подмосковья. Посетители смогут высадить саженцы деревьев и кустарников, собрать скамейку, турник или скворечник.