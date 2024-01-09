Андрей Воробьев: до завтрашнего утра по всем жилым домам Климовска будет запущено отопление
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в настоящий момент квартиры, расположенные в 125-130 домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска, уже отапливаются.
При этом порядка сорока жилых домов еще только предстоит заново подключить к системе отопления. Это самые дальний участок микрорайона, который сейчас инженерные службы разбирают, обогревают, сваривают.
«Здесь нельзя переборщить с давлением, здесь при эксплуатации обнаруживаются различные порывы. До завтрашнего утра мы запустим все отопление, сейчас специалисты запускают третий котел для того, чтобы поднять температуру», — рассказал Воробьев.
Отдельно губернатор Подмосковья отметил, что последствия ЧС можно будет считать ликвидированными, когда дети придут в теплые классы, а малыши в теплые группы. Он выразил надежду, что это случится уже в середине следующей недели.
«Не хочется сглазить, ситуация серьезная, и давать какие-то смелые прогнозы, это было бы если не глупостью, то ошибкой точно. Я этого делать не буду, работают специалисты. Мы делаем все, чтобы это устранить последствия ЧС максимально быстро», — заявил Андрей Воробьев.