Андрей Воробьев: до завтрашнего утра по всем жилым домам Климовска будет запущено отопление

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в настоящий момент квартиры, расположенные в 125-130 домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска, уже отапливаются.

При этом порядка сорока жилых домов еще только предстоит заново подключить к системе отопления. Это самые дальний участок микрорайона, который сейчас инженерные службы разбирают, обогревают, сваривают.

«Здесь нельзя переборщить с давлением, здесь при эксплуатации обнаруживаются различные порывы. До завтрашнего утра мы запустим все отопление, сейчас специалисты запускают третий котел для того, чтобы поднять температуру», — рассказал Воробьев.

Отдельно губернатор Подмосковья отметил, что последствия ЧС можно будет считать ликвидированными, когда дети придут в теплые классы, а малыши в теплые группы. Он выразил надежду, что это случится уже в середине следующей недели.