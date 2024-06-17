Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о решении проблем «обманутых» дольщиков

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, на которой тот доложил о решении проблемы обманутых дольщиков, а также модернизации ЖКХ и развитии инфраструктуры в регионе.

Воробьев проинформировал президента, что в регионе полностью разрешили тему обманутых дольщиков, закрыли благодаря федеральной программе, участию ДОМ.РФ и регионального бюджета. Их было сто семнадцать тысяч человек, а сейчас нет они одного.

Также губернатор Подмосковья поблагодарил Владимира Путина за проекты развития инфраструктуры, ведь Подмосковье активно растет.

«В свое время Вы [приняли решение] по модернизации ЦКАДа, это дополнительные переезды и дополнительные съезды, которые очень важны, сейчас они реализуются. В частности, в Вяземах, Одинцовский городской округ, большой проект, который будет сдан в конце этого года, и обход на М-5 „Урал“ — тоже узкое место, но очень важное, потому что это восточная магистраль. Все эти проекты очень долгожданные, потому что позволяют людям комфортно жить», — отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья также рассказал о модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения. В настоящий момент в регионе реализуется отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные.