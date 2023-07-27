Дорогу «Осташковское шоссе — деревня Ульянково» в Мытищах достроят к 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях по итогам визита в городской округ.

«Длина участка — 3,3 километра. Он включает в себя мост через реку Клязьму и проходит рядом с населенными пунктами», — напомнил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев добавил, что данная дорога улучшит транспортную доступность для сорока тысяч жителей Подмосковья. Проектом предусмотрены наземные переходы, светофоры, остановки и велосипедные дорожки, подчеркнул губернатор.

Сегодня Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. Он сообщил, что движение по участку от Афанасовского до Пироговского шоссе откроют досрочно — в январе следующего года.