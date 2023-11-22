Андрей Воробьев: «Единая Россия» работает в диалоге с жителями

Двадцать восьмая конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Красногорске. В ее рамках были подведены итоги работы в текущем году и обозначены планы на следующий период. Участников поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я хотел бы поблагодарить вас и за предвыборную кампанию, и за то, что держите темп, который позволяет нам добиваться результатов, достижений. Мы проводим много встреч, видим, что обратная связь бесценна», - сказал он.

Воробьев отметил важность поддержки президента в реализации крупных и важных для Подмосковья проектов, в том числе в строительстве медицинского центра в Балашихе.

«Партия «Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию — работает в диалоге с жителями и решает их вопросы, держит на контроле ключевые проекты, социально значимые стройки», - подчеркнул губернатор.

Фото: [ Антон Чернов ]

Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что в последние годы отделение лидирует по многим направлениям. Во многом достичь этого удалось благодаря командной работе. Одним из важных направлений работы является поддержка участников СВО и их семей.

«Что касается специальной военной операции, то региональным отделением партии проведено уже более 23 тысяч различных мероприятий гуманитарной направленности. Вместе мы собрали и направили свыше восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, и эта работа не останавливается ни на один день», - рассказал Брынцалов.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

В рамках конференции также было подписано соглашение о реализации партийного проекта «Старший брат», который направлен на социализацию подростков из малообеспеченных и многодетных семей, организацию досуговой деятельности, приобщение к здоровому образу жизни и наставничество. Проект стартовал в Жуковском в 2016 году. Сейчас он охватывает уже более пяти тысяч детей в Подмосковье. С прошлого года в нем участвуют дети бойцов и три сотни ребят, временно эвакуированных в Подмосковье из ЛДНР. И. о. министра молодежной политики ДНР, замсекретаря Донецкого регионального отделения партии Кирилл Макаров отметил, что ДНР постарается сделать все для динамичного развития проекта.