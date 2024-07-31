Андрей Воробьев: еще семь кластеров по программе «Профессионалитет» откроется 1 сентября

Еще семь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» откроется в Подмосковье 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас уже семь кластеров работают по этой программе. В День знаний запустим семь новых кластеров, а в 2025 году — еще три», - рассказал глава региона.

Он отметил, что программа «Профессионалитет» была поддержана президентом России. В ее рамках учащиеся больше времени проводят не за партами, а у станков, получая практические навыки, что позволяет им находить работу на флагманских предприятиях.

«Уже более 40% студентов наших колледжей обучаются по программам, ориентированным на практику. И мы будем стараться с каждым годом повышать этот показатель», - добавил губернатор.

Три новых кластера под названием «Машиностроение» откроются на базе Мытищинского колледжа, Орехово-Зуевского техникума и Люберецкого техникума им. Ю. А. Гагарина. Ключевыми работодателями станут концерн «Калашников» для Мытищ, Ликинский автобусный завод и завод «Тонар» для Орехово-Зуево, торгово-промышленная компания «Аргус-НВ» для Люберец.

Два кластера откроют по направлению «Средства массовой информации и коммуникации». Один будет работать на базе Ногинского колледжа, второй — на базе Можайского техникума. Опорные работодатели — АО «Информационные технологии и коммуникационные системы» и Можайский полиграфический комбинат соответственно.

На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске откроется кластер «Туризм и сфера услуг», опорным работодателем станет «БонГусто». Седьмой кластер «Топливно-энергетический комплекс» откроется на базе Щелковского колледжа. Работодатели — «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».

В результате с сентября в области будет работать 14 кластеров, которые объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, подведомственных Министерству образования Подмосковья, и 97 предприятий и организаций. По числу кластеров область будет занимать второе место в стране.