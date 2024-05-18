Андрей Воробьев: Хоккейный турнир «Кубок Юнисон» стартовал в подмосковном Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый вице-президент Федерации Хоккея России Роман Ротенберг, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко приехали на открытие «Кубка Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии.

«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы. Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру, нашему „Газпрому“, построившему такой замечательный комплекс. И также слова благодарности вдохновителю всего этого турнира — Роману Ротенбергу», — отметил Андрей Воробьев.

Примечательно, что в «Кубке Юнисон» участвуют ребята не старше 10 лет. За победу сражаются 8 команд: «Ак Барс» (Казань), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), Школа Руслана Салея (Минск).

Турнир проходит на арене «Хоккейный город Красногорск», которая была открыта 3 года назад. Она стала домом для команды «Красная Машина Юниор», многие ребята, которые в ней играют — из Красногорска. На арене расположены 3 ледовые площадки, бросковая зона, залы для игровых видов спорта, единоборств, ОФП, хореографии, групповых занятий.

Отмечается, что также в рамках «Кубка Юнисон» организован хоккейный кибер-турнир. В каждой команде по 3 игрока, которые сыграют по 3 виртуальных матча (3 периода по 3 минуты) в группе. А затем лучшие выйдут в финал. Победителя ждет ценный приз.