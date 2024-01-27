Андрей Воробьев и Александр Новак запустили газораспределительный пункт «Самаровка» в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред Правительства РФ Александр Новак по видеоконференцсвязи запустили головной газораспределительный пункт городского округа Королев «Самаровка» в День энергетики на подмосковном стенде выставки-форума «Россия».

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Газораспределительный пункт полностью перевооружили и комплексно отремонтировали. Теперь ГРП можно эксплуатировать в автоматическом режиме — без постоянного присутствия персонала.

«Вообще в Московской области уровень газификации составляет 98%. Но оставшиеся 2% для нашего региона — это очень много. И каждый человек хочет иметь комфортные условия в своих поселках, небольших населенных пунктах. Поэтому мы продолжаем программу. В этом году задача — газифицировать еще порядка 20 тыс. человек и следующие два — примерно в том же темпе», — обратился к участникам церемонии Андрей Воробьев.

Работы по газораспределению выполняются полностью на отечественных материалах и комплектующих. Их изготавливают на заводах, расположенных в Подмосковье и других регионах. Также «Мособлгаз» разработал и выпустил в продажу линейку котлов и водонагревателей марки «Moguchi».

Ранее на федеральном уровне была принята инициатива Московской области по передаче техобслуживания газового оборудования газораспределительным организациям, что позволит гарантировать единый стандарт качества выполнения работ. В Подмосковье за это теперь отвечает «Мособлгаз».

«Учитывая то, что в Московской области часто люди проживают в садовых товарищах, СНТ, нам также очень нужна серьезная модернизация электроснабжения», — отметил Андрей Воробьев.

В 2024–2025 гг. «Россети Московский регион» планируют построить в Подмосковье три питающих центра: один в Чехове и два — в Раменском городском округе, что позволит каждому муниципалитету дополнительно передать примерно по 100 МВт мощности. Также они смогут обеспечить надежное электроснабжение Домодедова и Подольска.