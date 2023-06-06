Андрей Воробьев и Элла Памфилова приняли участие в Форуме организаторов выборов и референдумов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова приняли участие в Форуме организаторов выборов и референдумов региона. Мероприятие посвящено 30-летию избирательной системы России, оно прошло в Красногорске.

«Сегодня мы собрались в этом зале в преддверии больших событий – выборов с 8 по 10 сентября депутатов, губернатора. А затем – большие президентские выборы. Форум посвящен, в том числе тому, чтобы эти три ответственных дня были абсолютно прозрачными, удобными. Важно, чтобы максимальное количество людей пришло на избирательный участок», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе 61 ТИК и почти четыре тысячи УИКов. Система активно развивается. Так, в регионе впервые будет использоваться система дистанционного электронного голосования.

«У нас цифровой регион и, конечно, жители очень много времени экономят, когда могут делать что-то из дома», - отметил губернатор.

Памфилова отметила, что Подмосковье на втором месте в стране по числу избирателей – их шесть миллионов. Она также поблагодарила губернатора за внимание к развитию избирательной системы.

«У вас супер хорошее оснащение, прекрасный центр общественного наблюдения, который я посещала. Очень много сделано для того, чтобы все техническое развитие, новые технологии работали во благо не только избирателей, но и помогали самим комиссиям, делали систему выборов более прозрачной», - сказала она.

Фото: [ Антон Чернов ]

В рамках форума были вручены награды отличившимся сотрудникам региональной и территориальных избирательных комиссий. Также губернатор пообщался с победительницами Всероссийской олимпиады «Софиум». Учащиеся десятых классов Виктория Сокол из Воскресенска и Дарья Дергунова из Электростали вошли в число 40 призеров, и теперь их ждет поездка в «Артек».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья и глава Росприроднадзора исполнят мечты детей в рамках акции «Шар желаний».