Андрей Воробьев и общественники Домодедово обсудили развитие муниципалитета

Андрей Воробьев провел встречу с общественниками Домодедово. В ее рамках участники обсудили преобразования в городском округе и планы по его развитию. Воробьев отметил важность командной работы в обеспечении перемен.

«Мне кажется, что важна системность во всем – здравоохранение ли это, образование, благоустройство. Вызовы перед нами сейчас стоят серьезные, я бы отдельно выделил два – регулирование миграции и транспортное обслуживание. Это наиболее чувствительные темы, над которыми мы должны работать особо вдумчиво», - также отметил он.

В округе на территории аэропорта открыли новый пассажирский терминал, растет число резидентов индустриальных парков «ПНК Парк Домодедово» и «Долматово», близится к завершению строительство еще одного – «Рябина парк». В ОЭЗ «Максимиха» создается крупный промышленно-продовольственный кластер. Как отметил председатель муниципального Совета депутатов Леонид Ковалевский, в прошлом году в округе благодаря инвестпроектам было создано около четырех тысяч рабочих мест.

Отдельно обсудили вопросы здравоохранения. В 2022-м отремонтировали Востряковскую амбулаторию, в 2023-м открыли центр диспансеризации, в 2024-м планируется поставить аппарат МРТ в поликлинику №2 в «Южном». Активно работает стоматологическая поликлиника. В этом году откроется наркозная станция, что позволит учреждению охватить южные территории и разгрузить областную стоматологическая поликлинику. По словам главврача Домодедовской ЦГБ Андрея Осипова, здравоохранение в области активно развивается.

«Видим, что проходят глобальные ремонты поликлиник, в округе будут строить 11 амбулаторий. Вопрос только с кадрами», - сказал он.

Руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям и корпуса «Волонтеры Подмосковья» Наталья Борисова попросила Воробьева помочь с оформлением выплат и пенсии родителям погибшего бойца СВО, который посмертно был представлен к Ордену Мужества. Его семья так и не получила награду из-за отсутствия части документов. Воробьев пообещал помочь.

«Спасибо вам за вашу работу – мы видим, что гуманитарные конвои идут на протяжении уже продолжительного срока. Работа по их формированию требует и физических, и материальных затрат. И спасибо всем, кто помогает, я знаю, что многие свою лепту вносят, в том числе и школьники», - сказал он.

Поговорили и о спорте. В округе на территории стадиона «Авангард» в микрорайоне «Северный» строится спорткомплекс. Открытие запланировано на этот год.

«Наш стадион получил вторую категорию, теперь на нем могут играть команды 1 и 2 лиги. Это значит, что к нам пришел профессиональный футбол. Скоро откроется еще два искусственных поля (всего их станет 5), что позволит еще большему числу людей заниматься футболом», - рассказал директор стадиона Владимир Редькин.

Гендиректор ООО «С7 Аэро» Александр Оспищев напомнил, что несколько лет назад при поддержке Воробьева дали старт проекту по созданию нового отечественного самолета малой авиации.