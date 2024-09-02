Андрей Воробьев и Сергей Лавров посетили линейку Гимназии им. Примакова и поздравили ребят с Днем знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравили с Днем знаний учащихся Гимназии им. Примакова в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысяч детей — это на 38 тысяч больше, чем в 2023-м. Выпускникам хочу пожелать успешно сдать ЕГЭ и поступить в самые лучшие высшие учебные заведения, а первоклассникам — желания и вдохновения учиться, общаться, познавать новое. Всем хорошего настроения и только вперед!», — сказал Андрей Воробьев.

В этом году образование здесь будут получать почти тысяча сто школьников из 48 регионов страны, а также 285 дошколят. Обучение — билингвальное: на русском и английском языках. Партнерами Гимназии являются ведущие ВУЗы страны — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и другие.

«Здесь, ребята, вы будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически. Особые слова хочется сказать первоклассникам — для вас открывается новый мир, ведь школа — один из самых важных периодов в жизни каждого человека. А для выпускников этот учебный год — решающий, чтобы определиться какую профессию выбрать», — отметил Сергей Лавров.

Образовательный процесс будут вести 170 преподавателей, среди которых призеры и победители профессиональных конкурсов. Руководитель Гимназии Майя Майсурадзе в 2021 году стала победителем конкурса «Директор года России».

В этом году здесь также созданы региональный центр инновационных практик и технологий дошкольного образования «Предшкола», центр сопровождения сборных РФ на международных олимпиадах. Они помогают внедрять в процесс обучения все самое умное и современное.