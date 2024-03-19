Андрей Воробьев: Явка на прошедших выборах в Подмосковье составила почти 80 процентов

За три дня выборов Президента России, которые прошли с 15 по 17 марта, Подмосковье показало рекордную явку на голосование. Так, в регионе проголосовало 77% от общего количества избирателей. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор уточнил, что Московская область, являясь опорным регионом, показала высокие результаты. По его словам, впервые количество избирателей достигло шести миллионов. А непосредственно на выборы пришли четыре миллиона восемьсот тысяч человек.

«Три дня и электронное голосование, и выездное, и на участках было очень заметно и очень активно. Знаю какую большую работу проделала наша Избирательная комиссия», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона особенно отметил высокий профессионализм председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина и его команды. Слова благодарности от Андрея Воробьева прозвучали в адрес челнов правительства, депутатского корпуса, правоохранительного блока, а также глав муниципалитетов за четкую организацию выборного процесса.