Андрей Воробьев: к 1 сентября в Подмосковье введут 13 детсадов

К новому учебному году в Подмосковье введут тринадцать детских садов на 3,7 тысячи мест. Учреждения расположены в девяти муниципалитетах. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, садик на 250 мест в Королеве уже готов. Он станет частью образовательного кластера, в состав которого также войдет школа на 825 мест.

Губернатор напомнил, что к 1 сентября в регионе введут 129 образовательных учреждений. В их числе 23 новые школы на пятнадцать тысяч мест в семнадцати муниципалитетах. Крупнейшая из них расположена в «Гусарской балладе» в Одинцово, она рассчитана на 2,2 тысячи мест. Еще 63 школы и три колледжа будут открыты после капремонта.

Во всех учреждениях обустраивают просторные кабинеты, лаборатории, IT-полигоны, библиотеки. В спортзалах доступно современное снаряжение.

«Все, чтобы детям было интересно учиться. Стадионы рядом со школами открыты, так что после занятий ребята и взрослые могут прийти и позаниматься», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор отметил важность контроля при строительстве образовательных учреждений.