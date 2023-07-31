Андрей Воробьев: важно, чтобы образовательные учреждения работали на высоком уровне

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами правительства области и главами муниципалитетов отметил важность контроля при возведении образовательных учреждений.

Воробьев напомнил, что в области ежегодно капитально ремонтируют более 60 школ и сдают около 30 построенных. К первому сентября планируется открыть 129 построенных и капитально отремонтированных учреждений.

«Обращаю внимание на то, что заказчиком по строительству и капитальному ремонту школ является глава муниципалитета. И все, что происходит в них, должно быть в сфере вашего внимания, чтобы потом не получилось так, что нам нужно будет что-то переделывать. Важно, чтобы образовательные учреждения работали на должном уровне», - заявил губернатор.

Сейчас для новых образовательных учреждений подбирают высокопрофессиональных преподавателей и руководителей. По словам губернатора, специалистов ищут по всей России. Однако, отметил он, сильные учителя, которые могут пойти на повышение, есть и в области.

«Если в нашем педагогическом сообществе есть человек, который подходит на должность, мы должны рассматривать его в первоочередном порядке», - отметил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что в этом году учиться пойдут на 40 тысяч больше детей, чем в прошлом году.