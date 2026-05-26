Губернатор Подмосковья принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета законодателей Центрального Федерального округа, которое прошло под руководством полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. В рамках него участники обсудили наиболее успешные региональные практики и возможность их реализации на федеральном уровне, в том числе поддержку участников специальной военной операции и их семей, вопросы демографии, развитие цифровых технологий и молодежного парламента.

«Сегодняшняя встреча организована в том числе для того, чтобы и законодательная, и исполнительная власть понимала приоритеты, вызовы, в которых мы живем, и успешно с ними справлялась. ЦФО — это 18 субъектов Федерации, где проживает 40 млн человек. Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия», — сказал губернатор.

Он подчеркнул важность обмена информацией на уровне губернаторов и парламентов по всем ключевым вопросам. По его словам, площадка Совета законодателей может стать хорошим местом для этой цели.

В рамках мероприятия был затронут вопрос поддержки участников СВО. В Московской области они могут претендовать на 41 федеральную меру и 36 региональных инициатив, многие из которых доступны онлайн. Для реабилитации ветеранов в регионе действуют три профильных центра (им. Мещерякова, «Ясенки» и «Протэкс»). Кроме того, налажен алгоритм трудоустройства с помощью Кадрового центру.

Подмосковные законодатели принимают участие в решении вопросов на своем уровне, а также помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь. За депутатами фракции «Единая Россия» закреплены семьи военнослужащих. Щеголев подчеркнул, что в парламентской работе эти вопросы занимают ключевое место. Кроме того, важными являются демографическая повестка, а также укрепление здоровья женщин и поддержка ответственного ведения бизнеса».

На заседании также обсудили вовлечение молодежи в парламентскую деятельность. В Подмосковье готовят профессиональные кадры, стараются дать молодым лидерам знания и инструменты, чтобы они могли защищать интересы жителей и развивать свои территории. Спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов в ходе заседания был избран председателем Совета законодателей ЦФО.

Участников заседания также познакомили с Центром управления регионом и практикой проведения выездных администраций в Подмосковье.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.