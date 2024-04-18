Ключевыми иностранными инвесторами в Подмосковье являются Белоруссия, Китай и Индия, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что в «Есипово» при участии инвесторов из Китая будет запущено высокотехнологичное производство автомобильных деталей. Благодаря данному проекту в регионе появится 150 новых рабочих мест. А инвесторы из Белоруссии планируют построить в Раменском производство грузовой техники.

«Делаем все, чтобы инвесторы — отечественные и иностранные — не испытывали никаких проблем с точки зрения разрешительной документации», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что каждый бизнес-проект сопровождает Центр содействия строительству (ЦСС).