Андрей Воробьев: Котельная в Климовске перейдет под управление муниципалитета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с управдомами Климовска, в ходе данной встречи он сообщил, что частная котельная, на которой произошла авария, будет передана в муниципалитет.

«Произошла очень серьезная авария. Все, что касается расследования, причин, это несомненно будет установлено. У нас работают 200 человек, мы привлекли специалистов из разных муниципалитетов. Нам с большим трудом удалось запустить второй котел, что позволило поднять температуру и необходимый объем горячей воды», — рассказал Андрей Воробьев.

Напоминаем, что котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода, она принадлежит частным владельцам. Губернатор сообщил, что была достигнута договоренность о ее передаче для дальнейшей эксплуатации.

«У нас прошли переговоры с директором и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что работы, которые ведутся в настоящий момент — перекладка труб, устранение неполадок на магистралях, в ЦТП, в подвалах — это срочные меры. Главная задача сейчас — как можно скорее вернуть тепло в дома.