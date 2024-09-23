Андрей Воробьев: локации под пункты приема вторичных ресурсов нанесут на карту в Подмосковье

Новый сервис для предпринимателей по установке пунктов приема вторичных ресурсов запускают в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка трех тысяч локаций под пункты приема вторичных ресурсов», – рассказал глава региона.

Новая услуга позволит бизнесу подбирать оптимальные места для установки пунктов. Согласно данным проведенного в регионе исследования, самые востребованные локации — возле ЖК, в торговых центрах или на общественных пространствах.

«К ноябрю на карту на геопортале Подмосковья нанесем точки, там бизнес сможет выбрать подходящую и затем подписать договор за семь дней. Также будет возможно предложить свою локацию», - отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Также на региональном сайте госуслуг с августа работает сервис по вывозу ненужных вещей. Некоторые вещи могут вывезти бесплатно, в том числе плиты, холодильники, стиральные машины.