Андрей Воробьев: многоквартирный дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ построят в Кубинке
Фото: [Константин Семенец]
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф приняли участие в церемонии закладки первого камня многоквартирного дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке.
«В Московской области много доблестных подразделений, и мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии — в скором времени здесь появится современное жилье и все что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе», - отметил губернатор.
Фото: [Константин Семенец]
Первый камень в строительство дома заложили в год 30-летия основания бригады. Он будет состоять из двух секций по 12 этажей каждая. Сюда смогут переехать более 330 семей военнослужащих.
«Строительство этого дома — большой мотиватор для военнослужащих, потому что они знают: где бы ни выполняли задачи, государство всегда найдет возможность сделать все, чтобы тыл был прикрыт», - подчеркнул Евкуров.
Фото: [Константин Семенец]
Дом будут строить при участии Сбера. Завершить строительство планируется в 2027 году.
«Эти ребята — крепость нашей страны. И для нас большая честь — построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было все в порядке», - сказал Греф.