Андрей Воробьев: многоквартирный дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ построят в Кубинке

«В Московской области много доблестных подразделений, и мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии — в скором времени здесь появится современное жилье и все что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе», - отметил губернатор.

Фото: [ Константин Семенец ]

Первый камень в строительство дома заложили в год 30-летия основания бригады. Он будет состоять из двух секций по 12 этажей каждая. Сюда смогут переехать более 330 семей военнослужащих.

«Строительство этого дома — большой мотиватор для военнослужащих, потому что они знают: где бы ни выполняли задачи, государство всегда найдет возможность сделать все, чтобы тыл был прикрыт», - подчеркнул Евкуров.

Фото: [ Константин Семенец ]

Дом будут строить при участии Сбера. Завершить строительство планируется в 2027 году.