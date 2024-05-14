Андрей Воробьев: модернизация ВЗУ в поселке Лесной обеспечит чистой водой 10 тысяч жителей

В 2026 году в поселке Лесной модернизируют водозаборный узел (ВЗУ), благодаря чему чистой водой будут обеспечены десять тысяч местных жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

«Раньше, когда строили ВЗУ, еще не было технологий очистки. Зная ситуацию с водой в городском округе Пушкинский, в частности, в поселке Лесной, встречаемся сегодня на ВЗУ, который сейчас проектируется. Мы пригласили вас, чтобы рассказать, что будет сделано, и когда десять тысяч человек, которые здесь проживают, получат качественную воду», — сказал губернатор на встрече с местными жителями.

Андрей Воробьев отметил, что программа «Чистая вода» реализуется в регионе уже давно. ВЗУ № 6 в Лесном был построен в 1962 году и введен в эксплуатацию в 1967 году. За это время оборудование водозаборного узла технически устарело, кроме того, там нет станции обезжелезивания.

Местная жительница София Аксенова рассказала Андрею Воробьеву, что работает инженером-экологом, поэтому понимает, как сильно необходима станция обезжелезивания. Директор МУП «ЖКХ Лесной» Ольга Воробьева, в свою очередь, добавила, что местные жители часто жалуются на то, что вода из скважин поднимается уже с завышенным уровнем железа.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что модернизацию ВЗУ завершат досрочно. Уже приняты все технические решения по объекту, начинается проектирование.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, в настоящее время в городском округе Пушкинский износ сетей водоснабжения составляет шестьдесят девять процентов. С начала прошлого года местные жители направили две тысячи обращений, которые касались аварийных отключений и качества воды.

Помимо ВЗУ № 6 в округе проводится модернизация еще семи водозаборных узлов. После этого начнется реконструкция и капремонт сетей холодного водоснабжения на четырнадцати проблемных участках.