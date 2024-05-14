Андрей Воробьев: модернизация ВЗУ в поселке Лесной завершится досрочно

Работы по модернизации водозаборного узла в поселке Лесной в Пушкино планируется завершить досрочно. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

Глава региона отметил, что от местных жителей поступает большое количество жалоб на качество воды. Только с января поступило уже свыше двух тысяч обращений.

Местный ВЗУ был построен в 1962 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Сейчас на объекте ведется реконструкция. Также в планах — установка станции водоподготовки.

Фото: [ Антон Чернов ]

«По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше — в 2026 году. Так более десяти тысяч жителей поселка смогут пользоваться чистой водой», - сообщил Воробьев.

В городском округе уже провели модернизацию водозаборных узлов №4 и №9. Сейчас работы ведутся на восьми объектах. Помимо ВЗУ в Лесном, это три объекта в самом Пушкино, два в Правдинском, по одному в Тарасовке и Левково. Шесть из них планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Также до конца следующего года завершатся работы на ВЗУ в Надсоновском тупике. В 2026-м стартует реконструкция сетей холодного водоснабжения на четырнадцати участках.