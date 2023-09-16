Андрей Воробьев: Московскую область на турнире «Битва роботов» представляют ребята из Фрязино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сегодня в подмосковном Красногорске проходит отборочный этап «Битвы роботов» . Московскую область представляют ребята из Фрязино, которые учатся в филиале Российского технологического университета.

«Наша команда разработала робота RedHorn весом 110 кг с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту», - рассказал в своих социальных сетях губернатор.

Отмечается, что в этом году в турнире участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал пройдут 16 команд.

«Спасибо команде Минцифры России и Максуту Шадаеву за организацию турнира и выбор Подмосковья в качестве площадки для соревнований», - выразил слова благодарности Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что такие творческие центры, где ребята могут создавать свои проекты, уже есть в Королеве и Балашихе, а в следующем году откроют их в Одинцово и Дмитрове. В Ленинском, Подольске, Клину и Электростали запустили «Айти клубы», еще один появится в Химках. Также еще почти семьдесят «Точек роста» открыли в этом году в 36 округах региона.