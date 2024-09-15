Андрей Воробьев: Мурал в память о погибшем военкоре Семене Еремине открыли в Балашихе
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что мурал в память о погибшем военкоре Семене Еремине появился на фасаде дома № 9к2 в Балашихе. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Отмечается, что Семен погиб 19 апреля 2023 года в зоне специальной военной операции при атаке вражеского FPV-дрона. В тот день он выполнял свой профессиональный долг, освещая события на передовой. Журналисту было 42 года.
Президент посмертно присвоил Семену медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества.
«Знаю, как было важно для семьи — увековечить память о своем герое. Мужественном и смелом, который не боялся ничего и был во многих горячих точках. Спасибо художнику Сергею Юракову, который воплотил задумку в жизнь», — подчеркнул глава региона.