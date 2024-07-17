Андрей Воробьев: мы должны обеспечить пожарную безопасность

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов обсудил текущую лесопожарную обстановку в Подмосковье.

«Видим, какие масштабные лесные пожары происходят в ряде регионов — Дальний Восток, Якутия, юг России. Они в очередной раз подтверждают, что чаще всего виной тому является человеческий фактор», - отметил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье регулярно проводятся соответствующие учения, работает система контроля и видеонаблюдения. В работе задействованы около четырех тысяч человек и более полутора тысяч единиц техники.

«Судя по всему, оставшаяся часть лета также будет жаркой, это хорошая новость для отдыхающих, ну а мы со своей стороны должны обеспечить пожарную безопасность», - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье в лесах организовано более тысячи мест для отдыха, где можно разводить огонь. Еще две с половиной сотни таких точек созданы в парках и лесопарках. За разведение костра в неположенном месте грозит штраф. В муниципалитетах регулярно проводятся рейды.

В регионе действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиаразведка и космический мониторинг. Сейчас работает 132 видеокомплекса. Также для борьбы с лесными пожарами привлекли дополнительную технику.

Особое внимание уделяется торфяникам. В Подмосковье они занимают 250 тысяч гектаров. За необводненными участками ведется усиленный мониторинг. С начала года в регионе зафиксировали 61 очаг природных возгораний, в том числе девять торфяных пожаров.