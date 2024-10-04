Андрей Воробьев: мы заинтересованы в дальнейшем расширении ОЭЗ

«И конечно, мы заинтересованы дальше расширять наши площадки. Дубну мы уже три раза расширяли. Это всегда очень приятно, потому что и новые компании приходят, и те, кто первые проекты реализовал, расширяются. Это здорово, это значит, наше партнерство несет совершенно конкретный результат», - сказал губернатор.