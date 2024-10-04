Андрей Воробьев: мы заинтересованы в дальнейшем расширении ОЭЗ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках второго Международного форума особых экономических зон, который проходит в ОЭЗ «Дубна», рассказал, что регион заинтересован в дальнейшем расширении площадок.
Глава региона поблагодарил участников мероприятия: руководителей ОЭЗ, представителей делегаций, сенаторов, депутатов. Он отметил, что в рамках форума важно обсудить проблемы, которые должна решить власть, которые должны решиться на законодательном уровне.
«И конечно, мы заинтересованы дальше расширять наши площадки. Дубну мы уже три раза расширяли. Это всегда очень приятно, потому что и новые компании приходят, и те, кто первые проекты реализовал, расширяются. Это здорово, это значит, наше партнерство несет совершенно конкретный результат», - сказал губернатор.