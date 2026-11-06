«Динамо» увольняет Тамбиева. Или нет? Что происходит в популярном клубе

Московское «Динамо» неудачно начало сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Некоторое время титулованный клуб даже находился вне зоны плей-офф, сейчас поднялся в первую восьмерку, но о преодолении кризиса говорить слишком рано. Оставленные позади СКА и минское «Динамо» провели меньше матчей и вполне могут вернуть бело-голубых за опасную черту.

Уже несколько недель идут разговоры об отставке главного тренера Леонида Тамбиева, получившего работу в «Динамо» только весной. Специалист не ездил с командой в Санкт-Петербург на матч «Шанхай Дрэгонз» (3:2). В клубе объяснили отсутствие Тамбиева состоянием здоровья, но в это мало кто поверил.

Казнить нельзя помиловать

Казалось, отставка Тамбиева — вопрос решенный, но на самом деле уволить тренера не так просто. Журналист Кирилл Роганов сообщил, что в следующем матче против «Торпедо» Тамбиев вернется на тренерский мостик.

Фото: [ ХК «Динамо» ]

Проблемы две. Первая — кто возглавит команду? В отсутствие Тамбиева командой руководил его помощник Олег Ореховский, но это мера временная. По одной из версий, «Динамо» может возглавить Равиль Якубов, еще не имевший опыта самостоятельной работы. По другой, к оперативному управлению клубом может вернуться бывший генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов, и уже он представит своего кандидата.

Вторая — размер неустойки. По данным журналиста «СЭ» Артура Хайруллина, сумма компенсации Тамбиеву за досрочное расторжение контракта должна составить около 70 млн руб. «Динамо» жалко таких денег, а Тамбиев снижать сумму не собирается.

Объективные причины неудач

Сваливать все динамовские проблемы исключительно на главного тренера несправедливо. Тамбиеву досталась довольно разрозненная команда, в которой были игроки, приобретенные специально под него, но оставался и старый костяк лидеров, далеко не все из которых подходили новому тренеру. В частности, резко сдал Дилан Сикьюра.

И в целом трансферную кампанию «Динамо» не назовешь впечатляющей. Некоторых игроков бело-голубые просто проспали, а с главным созидателем Никитой Гусевым руководство так и не договорилось о новом контракте, и нападающий отправился в «Сочи».

Фото: [ ХК «Динамо» ]

Еще в октябре «Динамо» уволило помощника Тамбиева Андрея Банаду, с которым тот много лет работал в «Сарыарке» и «Адмирале». Причины и смысл этого действия вразумительно никем не были объяснены.

В чем виноват Тамбиев

Леонид Тамбиев интересно работал в «Адмирале», затем помогал Игорю Ларионову в СКА, укрепляя оборону команды и развивая отдельных игроков, но работа в клубе с богатыми традициями и большими амбициями потребовала иного уровня ответственности. То, что тренер не вполне готов ему соответствовать, бросалось в глаза на пресс-конференциях. Тамбиев обвинял в неудачах игроков, неправильную селекцию, невезение, но собственные ошибки признавать отказывался. Такая позиция добавляла нервозности в команде и точно не делала тренера любимцем СМИ.

Фото: [ ХК «Динамо» ]

Главный тренер не вполне контролировал раздевалку. Нападающий Джордан Уил, одна из главных звезд команды, дважды уезжал домой по семейным обстоятельствам — были проблемы со здоровьем маленького сына. На фоне этих отлучек Тамбиев требовал расторгнуть контракт с канадцем. Когда эта история стала известна игрокам, команда, естественно, встала на сторону своего товарища.

Подобных мелочей накопилось немало, со временем они образовали систему. У руководства клуба нет единого мнения о способах разрешения ситуации, поэтому «Динамо» пока остается существовать в режиме турбулентности.