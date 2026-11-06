Американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и 11-месячной дочери

Суд в Италии приговорил американца Кауфманна к пожизненному за двойное убийство

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Италии вынесен приговор американцу Фрэнсису Кауфманну, обвиняемому в жестокой расправе над россиянкой и ее маленькой дочерью. Суд назначил ему пожизненное заключение. Об этом информирует агентство ANSA, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, трагедия случилась в июне 2025 года. Мужчина сначала убил свою спутницу, а затем лишил жизни младенца. Погибшей оказалась 29-летняя уроженка Омска. Их знакомство произошло на Мальте, позже на свет появилась дочь, и пара переехала в Италию. После совершенного преступления Кауфманн скрылся в Греции, однако там его задержали и передали итальянским властям.

По данным издания, в ходе судебного разбирательства прокурор требовал для подсудимого максимального наказания. Он подчеркнул, что у девочки были все шансы на жизнь. В тот момент, когда стражи порядка остановили Фрэнсиса для проверки документов, ребенок находился рядом с ним, а сам мужчина был пьян. Полицейские тогда не придали этому значения. Позже тела матери и младенца нашли в одном из римских парков на расстоянии около ста метров друг от друга.

Ранее сообщалось, что зарезавший школьника в Большом Камне мужчина работал преподавателем.

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