«Остаток долга может превысить стоимость квартиры». ЦБ изменит правила выдачи ипотеки

Банк России готовит пакет мер по ужесточению регулирования в ипотечном сегменте. Планы регулятора зафиксированы в «Обзоре банковского регулирования за III квартал 2026 года», на который ссылается «Парламентская газета» . Новые требования должны вступить в силу в I квартале 2027 года.

В частности, ЦБ намерен утвердить единый перечень документов, которыми банки смогут подтверждать доходы потенциальных заемщиков. По расчетам регулятора, унификация требований повысит точность оценки платежеспособности и сузит поле для мошеннических схем.

Кроме того, меняется трактовка реструктуризации. Снижение ставки по кредиту вследствие новых законов или правительственных решений больше не будет подпадать под это понятие. Банкам не придется создавать дополнительные резервы и учитывать повышенные риски, связанные с такой процедурой.

Отдельный блок мер касается ипотеки с низкими платежами в первые годы и их последующим ростом более чем вдвое. ЦБ считает такие схемы рискованными из-за вероятности дефолта заемщиков. Дополнительный фактор — возможность того, что остаток долга превысит рыночную стоимость недвижимости, что осложнит рефинансирование. Для банков, выдающих подобные кредиты, нормативы резервирования планируется поднять вплоть до 50% — речь о средствах, которые финансовые организации обязаны держать в резерве и не могут использовать для других операций.

Также ЦБ предлагает исключить из ипотечных портфелей кредиты на индивидуальное жилищное строительство без эскроу-счетов, если единственным обеспечением выступает земельный участок. Заемщики не смогут использовать только землю как залог для получения кредита на строительство без эскроу. При этом возводить дом без такого счета по-прежнему можно при наличии дополнительного обеспечения — например, уже построенного дома или автомобиля.

Согласно планам Банка России, новые требования начнут действовать в I квартале 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что 49% ипотеки в России выдано на готовое жилье в 2026 году.