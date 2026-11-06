Желуди становятся суперфудом: что говорят специалисты о пользе даров дубрав

Дары дубрав переживают второе рождение: из бросового таежного сырья и привычного корма для кабанов в приамурских лесах они превращаются в ценный суперфуд. Специалисты по питанию в один голос говорят о значительной пользе продуктов для здоровья — их ценность обусловлена богатым составом: в них содержатся важные микроэлементы, полезные жиры и сложные углеводы, которые эффективно насыщают организм и поддерживают его жизнедеятельность, сообщил transsibinfo.com.

Гастрономия возвращается к истокам, заново открывая то, что веками использовали предки. Продукты, которые раньше считались пищей для выживания в суровых условиях или кормом для животных, сегодня получают статус элитного экопродукта. Такой поворот связан с растущим интересом к натуральным, минимально обработанным продуктам — современные потребители все внимательнее относятся к тому, что попадает на их стол, и ценят связь еды с традициями и природой.

«Главное здесь — не забывать про кулинарную грамотность: сырые плоды из-за обилия танинов абсолютно непригодны для еды, зато при правильной обработке они способны кардинально преобразить привычный рацион и принести огромную пользу здоровью», — отмечает хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

Природные дары дуба обладают мощным питательным потенциалом, который выручал людей на протяжении многих столетий. Под твердой оболочкой скрывается богатый набор микроэлементов, жиров и сложных углеводов, способных быстро насытить организм. При этом такие продукты не только дают энергию, но и помогают поддерживать силы в течение длительного времени, оставаясь важной частью сбалансированного рациона.

«Именно уникальное углеводное соединение и обилие растительной клетчатки выгодно отличают желуди от привычных лесных орехов, поддерживая правильную микрофлору ЖКТ», — подчеркивает хабаровский диетолог.

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