Желуди становятся суперфудом: что говорят специалисты о пользе даров дубрав

Диетолог Долгих: клетчатка в желудях поддерживает микрофлору кишечника и ЖКТ

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Дары дубрав переживают второе рождение: из бросового таежного сырья и привычного корма для кабанов в приамурских лесах они превращаются в ценный суперфуд. Специалисты по питанию в один голос говорят о значительной пользе продуктов для здоровья — их ценность обусловлена богатым составом: в них содержатся важные микроэлементы, полезные жиры и сложные углеводы, которые эффективно насыщают организм и поддерживают его жизнедеятельность, сообщил transsibinfo.com.

Гастрономия возвращается к истокам, заново открывая то, что веками использовали предки. Продукты, которые раньше считались пищей для выживания в суровых условиях или кормом для животных, сегодня получают статус элитного экопродукта. Такой поворот связан с растущим интересом к натуральным, минимально обработанным продуктам — современные потребители все внимательнее относятся к тому, что попадает на их стол, и ценят связь еды с традициями и природой.

«Главное здесь — не забывать про кулинарную грамотность: сырые плоды из-за обилия танинов абсолютно непригодны для еды, зато при правильной обработке они способны кардинально преобразить привычный рацион и принести огромную пользу здоровью», — отмечает хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

Природные дары дуба обладают мощным питательным потенциалом, который выручал людей на протяжении многих столетий. Под твердой оболочкой скрывается богатый набор микроэлементов, жиров и сложных углеводов, способных быстро насытить организм. При этом такие продукты не только дают энергию, но и помогают поддерживать силы в течение длительного времени, оставаясь важной частью сбалансированного рациона.

«Именно уникальное углеводное соединение и обилие растительной клетчатки выгодно отличают желуди от привычных лесных орехов, поддерживая правильную микрофлору ЖКТ», — подчеркивает хабаровский диетолог.

Ранее диетолог ДеСото рассказала, как черника и шпинат защищают клетки от повреждений.

Актуально

Читайте также

Диетолог Делоренцо назвала хрустящую замену чипсам, полезную для мозга и сердца

Ученые нашли простой способ предотвратить миллионы смертей от сердца

Экстракт одного растения сократил число запоев у людей с алкогольной зависимостью

Диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты

Кишечная палочка по всей кухне: моете курицу перед приготовлением — подвергаете семью опасности

Кишечная палочка по всей кухне: моете курицу перед приготовлением — подвергаете семью опасности

Топинамбур против картофеля: диетолог рассказала, почему земляная груша полезна при диабете

Топинамбур против картофеля: диетолог рассказала, почему земляная груша полезна при диабете

Пульмонолог Дуран назвал идеальную продолжительность сна

Пульмонолог Дуран назвал идеальную продолжительность сна

Маркетологи заставили нас бояться дефицита магния: врач опроверг миф о пользе добавок с магнием для здоровых людей

Маркетологи заставили нас бояться дефицита магния: врач опроверг миф о пользе добавок с магнием для здоровых людей

Цейлонская корица против кассии: диетолог раскрыла пользу корицы при диабете второго типа

Цейлонская корица против кассии: диетолог раскрыла пользу корицы при диабете второго типа

Гастроэнтеролог Сухарева объяснила, чем опасен фастфуд для микрофлоры кишечника

Гастроэнтеролог Сухарева объяснила, чем опасен фастфуд для микрофлоры кишечника

Диабет после 50 и зуд кожи: врачи предупредили о коварном раке

Диетолог Это объяснила, почему после обеда клонит в сон

Добавьте mosregtoday.ru в избранное