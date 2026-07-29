Макароны отменяются: редакция REGIONS раскрыла рецепт пасты из кабачков за 20 минут

Когда столбик термометра зашкаливает, а на даче кабачки созревают быстрее, чем их успевают съесть, редакция REGIONS нашла выход — вместо тяжелых макарон она приготовила овощную «пасту» из кабачков и моркови и убедилась: это действительно вкусно, сытно и занимает не больше 20 минут. Об этом сообщает REGIONS .

Автор рецепта делится с читателями пошаговой инструкцией, которая превращает обычные летние овощи в блюдо, достойное ресторана. Главный секрет — заменить пшеничную пасту на длинные слайсы кабачков и моркови, нарезанные специальным ножом для чистки овощей. Они напоминают по форме фетучини, но при этом содержат минимум калорий и идеально впитывают соусы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Процесс начинается с обжарки моркови на растительном масле — через пару минут к ней добавляют лук и тушат до прозрачности. Затем в сковороду отправляются помидорки-черри и свежий базилик, а следом — кабачковые ленты, которые томятся около пяти минут. После этого овощи заливают сливками (или добавляют томатную пасту для более яркого вкуса) и доводят до легкого загустения.

Для сытности можно положить креветки, мидии или обжаренную курицу — это превращает гарнир в полноценный ужин. Весь процесс, включая нарезку, укладывается в 15–20 минут, что делает блюдо спасением для работающих людей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

При подаче советуют посыпать блюдо тертым пармезаном и украсить оливками или каперсами — это добавляет ресторанный лоск. Еще один бонус: овощная паста хороша как в горячем, так и в теплом виде, что особенно актуально для летних ужинов на веранде.

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