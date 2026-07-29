Аппараты Мособлдумы и Законодательного собрания Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве
Аппараты Мособлдумы и Заксобрания Нижегородской области будут сотрудничать
Фото: [Медиасток.рф]
Аппараты Московской областной думы и Законодательного собрания Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве. В подписании приняли участие руководители аппаратов Артур Шенкао и Максим Ребров.
Подписание состоялось в Нижнем Новгороде. Стороны обменялись опытом и успешными практиками по повышению эффективности законодательной власти.
Представители Нижегородской области высоко оценили проект единого контакт-центра Мособлдумы. Подмосковная сторона, в свою очередь, отметила высокий уровень развития цифровой среды в парламенте Нижегородской области.
«Мы видим для себя огромный потенциал для совместной работы. Многие из направлений, такие как организация принципов бережливого управления, цифровизации, повышение эффективности труда сотрудников предоставляют для нас интерес, потому что все это напрямую влияет на работу законодателей», — отметил Шенкао.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность депутатам Мособлдумы за совместную работу.