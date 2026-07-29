Огнемет из баллончика и дыра в стене: как кузбасская ссора закончилась пожаром и строгим режимом

Пьяная ссора с соседкой в Кузбассе превратилась в опасный спектакль — местный житель проломил стену молотком, а затем соорудил огнемет из аэрозольного баллончика и поджег чужую квартиру прямо через дыру. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт разгорелся, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения не поделил что-то с соседкой. Чтобы добраться до ее жилья, он взял молоток и пробил отверстие в смежной стене. Этого ему показалось мало — злоумышленник схватил аэрозольный баллончик, поднес к дыре и чиркнул зажигалкой.

Струя пламени ударила прямо в комнату пострадавшей, мгновенно воспламенив обои. Но даже когда огонь уже занялся, мужчина не успокоился — он выбежал на балкон и несколько раз ударил металлической гардиной по стеклопакету соседки, окончательно превратив мирный вечер в кошмар.

Пострадавшая женщина, к счастью, не получила серьезных ожогов, но имуществу был нанесен значительный ущерб. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание, а полиция задержала буйного соседа.

В ходе следствия выяснилось, что у мужчины не было предварительного умысла на убийство или поджог — все произошло в пылу ссоры, однако его действия квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Статья 167 УК РФ предусматривает за это реальное лишение свободы, и суд не стал смягчать приговор.

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