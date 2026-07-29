Суд отказал «королеве марафонов» Блиновской в отсрочке наказания

Блогер Елена Блиновская, отбывающая 4,5 года лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, снова попыталась добиться отсрочки наказания через суд. На этот раз она просила перенести исполнение приговора до 2034 года — момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Однако, как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash, суд вновь отказал ей.

Это уже второй отказ по аналогичному ходатайству — первая попытка была предпринята в октябре прошлого года.

В своем обращении к суду Блиновская объяснила, что не может наблюдать за взрослением детей из-за нахождения в колонии. Она рассказала, что пропустила важные события в жизни старшего ребенка: окончание школы, сдачу ЕГЭ и выпускной.

Особенно болезненно она переживает разлуку с младшей дочерью, которой сейчас шесть лет. По словам блогера, она не видела ребенка уже около трех лет.

Блиновская попросила суд проявить милосердие и позволить ей вернуться к детям, чтобы они могли расти в полной семье. Однако суд счел эти аргументы недостаточными и вновь отказал. Главным основанием стал факт того, что воспитанием детей занимаются их бабушка и дедушка, которые обеспечивают ребенку надлежащий уход.

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