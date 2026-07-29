Боня и ее бывший возлюбленный исполнили мечту общей дочери

Телеведущая Виктория Боня и ее бывший возлюбленный, ирландский миллионер Алекс Смерфит, сделали своей 14-летней дочери Анджелине подарок, о котором она мечтала долгие годы, пишет Super. Родители подарили девочке ее первую в жизни лошадь.

Новостью о знаменательном событии Виктория поделилась в своем личном блоге, сопроводив публикацию трогательными словами.

«Любимая, я тебя поздравляю. Этот день настал. Мы все помним, сколько ты мечтала… Это ее первая лошадь в жизни», — отметила телеведущая.

Анджелина всерьез увлечена конным спортом и уже долгое время мечтала о собственном скакуне. Раньше ей приходилось тренироваться на арендованных лошадях, но теперь у нее появилась своя.

Поклонники семьи пришли в восторг от этого события. В комментариях фанаты оставили сотни теплых пожеланий для Анджелины, а также высоко оценили поступок родителей. Многие отметили, что совместный подарок Виктории и Алекса показывает, как важно поддерживать увлечения детей и верить в их мечты.

Ранее сообщалось, что 14-летняя дочь Виктории Бони захотела сделать омолаживающие уколы.