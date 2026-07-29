Рогатые пожарные: почему коз все чаще берут на борьбу с огнем

Козы, овцы и даже небольшие коровы могут стать неожиданными союзниками в профилактике безопасности лесных пожаров, пишет The Week. Пока огонь уничтожает сотни тысяч акров на юго-западе Испании и во Франции, специалисты ищут способы заранее убирать сухую растительность, которая превращается в топливо для пламени.

Главная роль животных — не тушить огонь, а не дать ему быстро распространиться. В Калифорнии, например, сотни коз и овец выпускали пастись в районе Фресно: они объедали желтый звездчатый чертополох и другую растительность, способную подпитывать пожары.

Козы особенно полезны там, где техника работает плохо. Они спокойно едят колючие кустарники, до которых не всегда добираются другие животные, а овцы хорошо справляются с травой и низкими растениями. Вместе они могут заменять часть работы бульдозеров, газонокосилок и гербицидов, особенно на неровной местности.

В Испании похожую роль возвращают породе кашенских коров. Эти небольшие животные умеют ходить по горным участкам и поедают кустарник, ежевику и утесник, создавая естественные противопожарные разрывы.

Однако у метода есть барьеры. К примеру, в Калифорнии новые требования по зарплатам и сверхурочным для пастухов могут сделать такие услуги слишком дорогими для компаний, которые занимаются расчисткой пожароопасной растительности.