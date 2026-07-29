Главный архитектор Подмосковья предложила масштабировать опыт региона с мастер-планами при проектировании КРТ

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина приняла участие в форуме «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости». Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия». В его рамках Кузьмина рассказала, как мастер-планирование и механизмы комплексного развития территорий помогают сохранять локальную идентичность, и предложила масштабировать опыт Подмосковья.

«Благодаря эффективному использованию инструментов и механизмов комплексного развития территорий качество жилищного строительства в Подмосковье шагнуло на принципиально новый уровень. Все жилые комплексы, реализуемые в Московской области в соответствии со стандартами региона, по качественным характеристикам соответствуют уровню „комфорт“ и выше», — сказала она.

По словам Кузьминой, стадия подготовки проекта решения о КРТ помогает обеспечить формирование легенды развития территории. Она предложила рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, включив требования по разработке мастер-плана как неотъемлемой части решения о КРТ в регионах.

В ходе форума также замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич вручил Кузьминой Благодарность за большой вклад в развитие архитектурно-градостроительного комплекса РФ, укрепление национальных традиций и повышение качества городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.