В Подмосковье в 2025 году произвели более 97 тыс. тонн готовых пищевых продуктов и блюд

В Подмосковье увеличились объемы производства готовых пищевых продуктов и блюд. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за пять месяцев 2026 года в регионе было произведено 49,8 тыс. тонн такой продукции. Этот показатель превышает результат за аналогичный период прошлого года на 44%.

В целом в 2025 году в Подмосковье произвели 97,7 тыс. тонн готовой продукции. На долю региона приходится 27,8% от общероссийского объема и 48,9% от общего объема производства в ЦФО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по строительству современного пищевого производственного кластера в Домодедове.