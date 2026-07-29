«Выплата пройдет гладко»: что изменится в оформлении ОСАГО из-за периода охлаждения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Центробанк направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) предложения по изменению правил возврата премии по ОСАГО в случае обнаружения недостоверных данных от страхователя, которые влияют на степень риска. Регулятор собирается ввести для страховых компаний период охлаждения сроком на 14 дней, в течение которого они должны проверить данные, предоставленные клиентом. При выявлении недостоверности сведений они будут вправе разорвать договор. Автоэксперт Андрей Бундин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что изменится для водителей и станет ли им проще оформить ОСАГО.
По его словам, эта мера никак не скажется на водителях, они ее просто не заметят. Проверка будет происходить внутри системы — между страховыми компаниями и регулятором.
Эксперт объяснил, что раньше возникала проблема «подмены данных». Схема выглядела так:
- Человек покупает полис, указывая неверную информацию (например, занижает мощность двигателя или скрывая аварийность), чтобы снизить цену.
- Полис начинает действовать сразу.
- Через полгода происходит ДТП. При проверке выясняется, что данные были ложными.
- Страховая компания отказывает в выплате или расторгает договор из-за недостоверной информации, оставляя человека без компенсации.
«Чтобы исключить такие споры, страховщики будут проводить полноценную проверку всех заявленных данных до того, как документ станет юридически значимым. Теперь у полиса появится период ожидания — две недели. В течение этого времени данные проверяются по базам. Только после успешной верификации документ вступает в законную силу. Если проверка выявит ошибку, автовладелец сможет исправить ее до начала действия страховки. Это гарантирует, что в случае аварии никаких претензий к подлинности данных со стороны страховой уже не возникнет, и выплата пройдет гладко», — объяснил Бундин.
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