«Выплата пройдет гладко»: что изменится в оформлении ОСАГО из-за периода охлаждения

Центробанк направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) предложения по изменению правил возврата премии по ОСАГО в случае обнаружения недостоверных данных от страхователя, которые влияют на степень риска. Регулятор собирается ввести для страховых компаний период охлаждения сроком на 14 дней, в течение которого они должны проверить данные, предоставленные клиентом. При выявлении недостоверности сведений они будут вправе разорвать договор. Автоэксперт Андрей Бундин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что изменится для водителей и станет ли им проще оформить ОСАГО.

По его словам, эта мера никак не скажется на водителях, они ее просто не заметят. Проверка будет происходить внутри системы — между страховыми компаниями и регулятором.

Эксперт объяснил, что раньше возникала проблема «подмены данных». Схема выглядела так:

Человек покупает полис, указывая неверную информацию (например, занижает мощность двигателя или скрывая аварийность), чтобы снизить цену.

Полис начинает действовать сразу.

Через полгода происходит ДТП. При проверке выясняется, что данные были ложными.

Страховая компания отказывает в выплате или расторгает договор из-за недостоверной информации, оставляя человека без компенсации.

«Чтобы исключить такие споры, страховщики будут проводить полноценную проверку всех заявленных данных до того, как документ станет юридически значимым. Теперь у полиса появится период ожидания — две недели. В течение этого времени данные проверяются по базам. Только после успешной верификации документ вступает в законную силу. Если проверка выявит ошибку, автовладелец сможет исправить ее до начала действия страховки. Это гарантирует, что в случае аварии никаких претензий к подлинности данных со стороны страховой уже не возникнет, и выплата пройдет гладко», — объяснил Бундин.

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