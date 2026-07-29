Тревога из-за денег забирает годы жизни: психолог Абравитова раскрыла механизм старения мозга

Хроническая тревога из-за долгов и нехватки средств ускоряет старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в результате исследования, опубликованного в журнале Innovation in Aging. Они наблюдали почти за 2,7 тыс. людьми на протяжении десятилетий и выяснили, что бедность в молодости связана с ухудшением состояния мозга к 50 годам. Почему так происходит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, главная причина изменений — хронически повышенный уровень кортизола.

«Неопределенность — оплатите вы счет или нет, хватит ли денег до зарплаты — постоянно держит уровень гормона стресса на пике. А избыток кортизола со временем разрушает гиппокамп — центр памяти — и подавляет работу префронтальной коры, которая отвечает за самоконтроль и планирование», — объяснила эксперт.

По ее словам, мозг в таких условиях работает в режиме выживания. Когда человек постоянно думает только о том, как решить финансовые проблемы, у него почти не остается ресурсов на обучение, творчество и поиск новых решений.

«Возникает порочный круг: стресс заставляет принимать менее удачные решения, а они, в свою очередь, усиливают тревогу», — подчеркнула психолог.

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Еще одна проблема — отсутствие полноценного восстановления. Достаток позволяет «покупать» не только еду, но и качественный сон, отдых, спорт и комфортную среду.

«Все это необходимо для нормальной работы мозга. При хроническом стрессе люди часто пытаются отвлечься соцсетями или сладким, но это не помогает восстановиться», — рассказала Абравитова.

При этом эксперт подчеркнула, что исследование не стоит воспринимать как приговор. Мозг остается пластичным, и даже небольшие изменения могут снизить негативное влияние хронического стресса.

«Я советую автоматизировать часть бытовых задач, например настроить автоплатежи, чтобы не тратить силы на постоянные мелкие переживания. Кроме того, очень важно спать не менее семи-восьми часов — это настоящая „генеральная уборка“ мозга», — отметила она.

Не менее эффективной психолог назвала физическую активность.

«Даже 30 минут быстрой ходьбы в день стимулируют выработку веществ, которые помогают мозгу формировать новые нейронные связи. А еще важно менять фокус внимания: не зацикливаться на ощущении постоянной нехватки, а воспринимать сложности как задачу, которую можно решить. Это снижает уровень кортизола и помогает выйти из режима постоянного выживания», — заключила Абравитова.

Ранее эксперт рассказал, что скандинавская ходьба, которую еще недавно многие считали спортом для пенсионеров, стал популярен и у молодых людей. Но такой формат активности подходит далеко не всем и даже может быть вреден.