Сиеста по-научному: раскрыт способ вернуть бодрость и концентрацию без кофе

Короткий дневной сон продолжительностью 15–30 минут — не прихоть, а эффективный способ восстановить концентрацию и память. Кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина в беседе с RuNews24.ru объяснила, почему такая перезагрузка работает лучше кофе и в какое время суток она особенно полезна.

Традиция устраивать дневную паузу существует у многих народов, и сегодня наука подтверждает мудрость предков. Короткое отключение от дел в середине дня, вопреки стереотипам, не снижает продуктивность, а наоборот — возвращает остроту мысли и эмоциональную устойчивость, рассказала к. м. н., доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина. По ее словам, оптимальный интервал для такого отдыха — с 12:00 до 15:00, когда биологические ритмы сами склоняют организм к непродолжительному спаду активности.

Испанская сиеста, итальянская рипосо или греческий меσημβρινός ύπνος — у этого явления глубокие исторические корни. В жарких странах полуденная передышка была не прихотью, а необходимостью: работать под палящим солнцем было просто опасно, поэтому люди переносили основную активность на вечер, пережидая зной в прохладе.

Получасовой сон в послеобеденные часы — это не краденая у работы минута, а инвестиция в собственный разум, которая окупается возросшей продуктивностью. Как пояснила эксперт, такой отдых улучшает память, ускоряет обработку данных и помогает концентрироваться, что особенно важно для людей с высокими интеллектуальными нагрузками. Однако важно соблюдать меру: не превышать временной рубеж в 30 минут и не засыпать слишком близко к вечеру. В противном случае организм воспримет дрему как начало полноценного ночного цикла, и вместо бодрости наступит разбитость.