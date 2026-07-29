Диабет может внезапно ударить по слуху: врачи объяснили, при чем тут обмен веществ

Метаболический синдром, диабет, гипертония и высокий холестерин могут быть связаны не только с сердцем и сосудами, но и со слухом, пишет медицинский портал Medscape. Исследования последних лет показывают: у людей с такими нарушениями чаще встречаются потеря слуха и шум в ушах.

Одна из причин — повреждение сосудов. При стойкой гипергликемии меняются микро- и макрососудистые структуры, а во внутреннем ухе это может ухудшать кровоток и доставку питательных веществ к улитке. Там находятся чувствительные волосковые клетки, от которых зависит восприятие звука. Если они повреждаются, развивается сенсоневральная тугоухость.

Пауэлл объяснила, что улитка особенно уязвима к метаболическим и сосудистым изменениям. Важную роль играет и stria vascularis — хорошо снабжаемая кровью ткань, которая поддерживает баланс жидкости в улитке. Такое повреждение сейчас считается необратимым.

Отдельный вопрос — лекарства, применяемые при метаболических заболеваниях. Некоторые диуретики, антигипертензивные препараты, антиаритмические средства, статины и аналоги инсулина в исследованиях связывали с вредом для слуха, шумом в ушах или ухудшением слышимости.

Пауэлл советует пациентам не ждать серьезных проблем со слухом: легкое и умеренное снижение восприятия звуков тоже мешает лечению, общению и повседневной жизни. Людям с диабетом и жалобами на слух стоит проходить проверку каждые 1–2 года.